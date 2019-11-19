Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın Nager Sendromu hastası oğlu için yaptığı paylaşımlar yürek burktu
1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, Nager Sendromu hastası oğlu Daniel için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kaymaz, “Oğlum 17 yaşında ama hiç yemek yiyemedi” diye yazdı.
Hollanda'da doğan "Nager Sendromu" hastası oğlu Daniel'le ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Özlem Kaymaz, dua istedi. Kaymaz, "Oğlumun nefes alabilmesi için boğazına trach takıldı. Tam 8 yıl konuşamadı. İşaret dilini öğrendi. Bugün 17 yaşında ama hiç yemek yiyemedi. 40 narkozaltı var. Her seferinde onu masaya ben yatırdım öptüm ve çıktım" diye yazdı. Hayatının en zor günlerini yaşasa da oğlu için canını vermekten çekinmeyeceğini belirten Kaymaz'ın mesajları şöyle: Çene ameliyatları ile nefes yolu ağzından alacak kadar açılınca trach çıkartıldı. Daniel son 1.5 yıldır geceleri makineye bağlı olarak uyuyor. Çünkü büyümeyen alt çene nefes yolunu daralttı. Maalesef yeni ameliyat bu yüzden şart. İşte çıkılan yolculuk bu. MİNİK DEV adam yeniden sessizliğe bürünecek. Yaşama tutunmanın, yaşamın değerini bilme dersi verecek bizlere...
DUA İLE İNANÇ İLE
BELLİ ki aylar sürecek. Ancak gün gelecek yeniden kutlama yapacağız. Dualarla, inançla ve sevgi ile. Bu da gelip geçecek. Kaldığımız yerden daha güçlü, daha bilinçli ve daha farkında devam edeceğiz.
VE o gün gelince trach çıkıp papyon takılınca... Yeni bir maceranın başlangıcı yine bir kare ile ölümsüzleşecek.
GÖSTERDİKLERİN, dönüştürdüklerin, öğrettiklerin için teşekkürler ruh. Bizi seçtiğin için teşekkürler. Seni çok ama çok seviyoruz minik dev.
Özlem Kaymaz'ın bu eşsiz mücadelesi, birçok anneye de örnek oldu.
"Evet, başardıkları takdirde bu son ameliyat olacak. Benim Daniel'e yazmaya dair sözüm var"
2009
CANIM OĞLUM, İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ HAYATIMIZDASIN
Özlem Kaymaz'ın mesajları sosyal medyada geniş yankı buldu. Yüzlerce kişi, mesajlarıyla Kaymaz'a bu çok zorlu yolculukta destek vermeye çalıştı.
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