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Hande Erçel kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2019
İYİLİK MELEĞİ HANDE

Annesi kansere yenik düşen , kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocuklara 250 bin liralık yardım yaparak melek kalbini gösterdi... İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erçel'in bu hareketi takdir topladı.

Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kozmetik markası Bobbi Brown'un yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti.


İmzaladığı bir yıllık anlaşmayla kazancını katlayan Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı. Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erçel'in bu hareketi takdir topladı.

YARASINI İYİLİKLE SARIYOR
25 yaşındaki oyuncu, 'Kelebeğim' diye sevdiği annesinin ölümüyle yasa boğulmuştu.

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