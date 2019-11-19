Hadise bir ayda 6 kilo verdi! Formu için servet harcadı...

Son günlerde fit vücuduyla dikkat çeken Hadise, bir ayda 6 kilo verdi. Özel diyetisyen ve spor eğitmeniyle çalışan popçu, fiziği için 30 bin lira harcadı...

Geçtiğimiz yıllarda kilosu yüzünden eleştirilen Hadise, zayıflamak için kesenin ağzını açtı. Şeyda Coşkun'la zayıflama serüveni hüsranla sonuçlanan popçu, bu kez diyetisyen Seda Çayhan'ın kapısını çaldı.



SEDA ÇAYHAN

BİR AYDA 6 KİLO!

Çayhan'la 2 aydır çalışan şarkıcı, diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla da form tutan Hadise, diyetisyen için 20 bin lira ödedi. Spor da yapan popçu, özel hoca için 10 bin lirayı gözden çıkardı. Bir ayda 6 kilo veren Hadise'ye zayıflamak 30 bin liraya mal oldu.



Şeyda Coşkun'un hazırladığı diyetle kısa sürede kilo veren ve bu yüzden vücudunda sarkmalar oluşan Hadise, yaşam koçuyla mahkemelik olmuştu.





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