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“Mine Maria” birçok ünlü ismi dolandırdı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2019
SOSYETE DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Son sosyetede patladı... Kamuoyunda "Saadet Zinciri", "" olarak bilinen dolandırıcılığı magazin dünyasının gündeminde. İddiaya göre, "" diye bilinen, kendisini "" olarak tanıtan, gerçek ismi olan kişi, birçok ünlü ismi dolandırdı. Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürülüyor.

Sosyete son dönemde dolandırıcılık iddiası ile çalkalanıyor. Kamuoyunda "Saadet Zinciri", "Titan Zinciri" olarak bilinen Ponzi Piramit Zinciri dolandırıcılığı magazin dünyasının gündeminde. İddiaya göre, "Mine Maria" diye bilinen, kendisini "" olarak tanıtan, gerçek ismi olan kişi, birçok ünlü ismi dolandırdı. Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürülüyor. Mine Özkan isimli kişinin, aylık kar faizi diyerek, magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok isimden para aldığı iddia ediliyor. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Mine Özkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PONZİ SİSTEMİ!
Ponzi Sistemi ya da Ponzi Düzeni, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılarda gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.



Basketbolcu 'in, Mine Özkan'ın finans kaynaklarını bulup buluşturan isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.



Mağdurlar arasında 'ın kardeşi da var...



Büyük vurgun yapan Mine Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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