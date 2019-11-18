18 Kasım 2019, Pazartesi
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Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
HANGİ RENGİ İFADE EDEN KELİMENİN SANSKRİTÇEDEN GELEN KÖKENİ KRALIN PAYI ANLAMINA GELMEKTEDİR?

18 Kasım yarışmasında Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

18 Kasım yarışmasında Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Kırmızı

B:Sarı

C:Turuncu

D:Lacivert

Doğru cevap: D

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