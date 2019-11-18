18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Kırmızı

B:Sarı

C:Turuncu

D:Lacivert

Doğru cevap: D