Ajda Pekkan'ın villası başına dert oldu!
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Ajda Pekkan, 6 yıldır satılmayan İstanbul Bahçeköy’deki villasını elden çıkarmak için seferberlik ilan etti. Süperstar, son çare olarak 6 emlakçıyla anlaştı...
Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki villası başına dert oldu. Ünlü sanatçı, yüzme havuzlu 6 oda villasının fiyatında 6 yıldır indirim üstüne indirim yaptı; ama yine de satamadı.
Pekkan, 8 milyon 700 bin dolardan satışa çıkardığı ancak daha sonra 6 milyon 540 bin dolar fiyat biçtiği 100 metrekarelik villayı satmak için tam 6 emlakçıyla anlaştı.
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