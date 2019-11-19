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Ajda Pekkan'ın villası başına dert oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2019
AJDA PEKKAN'IN VİLLASI BAŞINA DERT OLDU!

, 6 yıldır satılmayan Bahçeköy’deki villasını elden çıkarmak için seferberlik ilan etti. Süperstar, son çare olarak 6 emlakçıyla anlaştı...

'ın Bahçeköy'deki villası başına dert oldu. Ünlü sanatçı, yüzme havuzlu 6 oda villasının fiyatında 6 yıldır indirim üstüne indirim yaptı; ama yine de satamadı.

Pekkan, 8 milyon 700 bin dolardan satışa çıkardığı ancak daha sonra 6 milyon 540 bin dolar fiyat biçtiği 100 metrekarelik villayı satmak için tam 6 emlakçıyla anlaştı.

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