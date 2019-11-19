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Gülşen'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2019
GÜLŞEN'DEN İKİNCİ ÇOCUK İDDİASINA JET YALANLAMA!

'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, 'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü: "Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, Azur Benan'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü:

"Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

45 yaşındaki popçu, daha önce de "İkinci çocuk masraflı iş. Buna enerjimiz de yok" demişti.

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