Gülşen'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, Azur Benan'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü: "Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

Gülşen'den ikinci çocuk iddiasına jet yalanlama! Popçu, Azur Benan'a kardeş yapmak için albümünü erteleyip müziğe ara vereceği iddiasını şu sözlerle çürüttü:

"Tam tersi yeni şarkılar, projeler ve konserlerle ilgili yoğun bir dönemdeyim."

45 yaşındaki popçu, daha önce de "İkinci çocuk masraflı iş. Buna enerjimiz de yok" demişti.