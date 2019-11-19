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Manchester City'nin yıldızı Aymeric Laporte Kapadokya'ya hayran kaldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2019
KAPADOKYA'YA HAYRAN KALDILAR

Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu , kız arkadaşı ile birlikte 'ye geldi. Doğa harikası 'yı ziyaret etti. İkili, ünlü peribacaları önünde ve balon turunda bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü stoperin kız arkadaşı Botello, "Yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" dedi.

Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, kız arkadaşı ile birlikte 'ye geldi. Doğa harikası 'yı ziyaret etti.

İkili, ünlü peribacaları önünde ve balon turunda bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü stoperin kız arkadaşı Botello, "Yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" dedi.

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