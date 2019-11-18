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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in cenaze programı belli oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
YILDIZ KENTER'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türk tiyatrosunun duayen ismi , bir süredir tedavi gördüğü akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 91 yaşında aramızdan ayrılan usta tiyatrocunun cenaze programı belli oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü akciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan , tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Usta tiyatrocunun cenaze programı belli oldu.

Yıldız Kenter için 19 Kasım Salı günü (yarın) saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenecek.

Törenin ardından Kenter'in naaşı Levent Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

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