Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in cenaze programı belli oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter, bir süredir tedavi gördüğü akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 91 yaşında aramızdan ayrılan usta tiyatrocunun cenaze programı belli oldu.
Geçtiğimiz cumartesi günü akciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Usta tiyatrocunun cenaze programı belli oldu.
Yıldız Kenter için 19 Kasım Salı günü (yarın) saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenecek.
Törenin ardından Kenter'in naaşı Levent Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
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