18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Şantuk

B:Tafta

C:Moher

D:Şali

Doğru cevap: C