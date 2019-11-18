18 Kasım 2019, Pazartesi
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Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2019
ANKARA KEÇİSİNİN YÜNÜNDEN YAPILAN HAFİF KUMAŞ VE ÖRGÜ YÜNÜNE NE AD VERİLİR?

18 Kasım yarışmasında  keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

18 Kasım yarışmasında keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Şantuk

B:Tafta

C:Moher

D:Şali

Doğru cevap: C

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