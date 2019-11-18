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1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2019
1453'TE ÖLEN BİR MEKSİKALI, HAYATI BOYUNCA HANGİSİNİ YEMİŞ OLAMAZ?

18 Kasım yarışmasında 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

18 Kasım yarışmasında 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Domates

B:Mısır

C:Avokado

D:Muz

Doğru cevap: D

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