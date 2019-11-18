18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Domates

B:Mısır

C:Avokado

D:Muz

Doğru cevap: D