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Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2019
AVRASYATİK DİL TEORİSİNE GÖRE TÜRKÇE HANGİSİYLE DAHA YAKIN AKRABADIR?

16 Kasım yarışmasında Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım yarışmasında Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Tibetçe

B: Arapça

C: Çince

D: İngilizce

Doğru cevap: D

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