16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Tibetçe

B: Arapça

C: Çince

D: İngilizce

Doğru cevap: D