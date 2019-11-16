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Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2019
MARKA ADIYKEN ÜRÜN ADI HALİNE GELMİŞ KELİMELERDEN HANGİSİ ADINI ALMANYA'NIN KÖLN ŞEHRİNDEN ALIR?

16 Kasım yarışmasında Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım yarışmasında Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır ?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zeplin

B: Kot

C: Kolonya

D: Kırlent

Doğru cevap: C

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