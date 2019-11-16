16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır ?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zeplin

B: Kot

C: Kolonya

D: Kırlent

Doğru cevap: C