Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır?
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daga fazladır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daga fazladır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Tokyo
B: Pekin
C: Londra
D: New York
Doğru cevap: D
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