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Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
HANGİ ŞEHİRDEKİ METRO İSTASYONU SAYISI DİĞERLERİNDEN DAHA FAZLADIR?

16 Kasım yarışmasında Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daga fazladır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım yarışmasında Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daga fazladır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Tokyo

B: Pekin

C: Londra

D: New York

Doğru cevap: D

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