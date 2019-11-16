Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?

16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi "geçiçi bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi "geçiçi bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Altmışaltıya bağlamak

B: Yetmişyediye bağlamak

C:Seksensekize bağlamak

D:Doksandokuza bağlamak

Doğru cevap: A