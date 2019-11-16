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Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
HANGİSİ GEÇİCİ BİR ÇÖZÜMLE DURUMU KURTARMIŞ GÖRÜNMEK ANLAMINDAKİ BİR DEYİMDİR?

16 Kasım yarışmasında Hangisi "geçiçi bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım yarışmasında Hangisi "geçiçi bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Altmışaltıya bağlamak

B: Yetmişyediye bağlamak

C:Seksensekize bağlamak

D:Doksandokuza bağlamak

Doğru cevap: A

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