15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sen Anlat Karadeniz ekibinden duygusal veda

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.11.2019
SEN ANLAT KARADENİZ EKİBİNDEN DUYGUSAL VEDA

Yayınlandığı üç sezon boyunca milyonları atv ekranına kilitleyen ‘’ dizisi, önceki akşam final yaptı. Son bölümü Atv yöneticileriyle birlikte izleyen ekip, gecede duygusal anlar yaşadı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ''den muhteşem veda. Şiddete boyun eğmeyen Nefes ile Tahir'in büyük aşk hikayesini anlatan ve eşsiz Karadeniz manzarasıyla dikkat çeken dizi, önceki akşam final yaptı.

HEP BİRLİKTE İZLEDİLER

Finali Atv yöneticileriyle de birlikte izleyen ekip, duygusal anlar yaşadı. Başrollerini ile Ulaş Tuna Astepe'nin; yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği dizinin final gecesinde gözyaşlarına hakim olamayan ekip, "Seyircimiz ve Atv'ye teşekkürler" dedi.

TEŞEKKÜRLER KARADENİZ

Başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Atv Genel Müdürü Metin Ergen'den teşekkür plaketi aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN