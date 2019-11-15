Sen Anlat Karadeniz ekibinden duygusal veda
Yayınlandığı üç sezon boyunca milyonları atv ekranına kilitleyen ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi, önceki akşam final yaptı. Son bölümü Atv yöneticileriyle birlikte izleyen ekip, gecede duygusal anlar yaşadı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'den muhteşem veda. Şiddete boyun eğmeyen Nefes ile Tahir'in büyük aşk hikayesini anlatan ve eşsiz Karadeniz manzarasıyla dikkat çeken dizi, önceki akşam final yaptı.
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Finali Atv yöneticileriyle de birlikte izleyen ekip, duygusal anlar yaşadı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin; yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği dizinin final gecesinde gözyaşlarına hakim olamayan ekip, "Seyircimiz ve Atv'ye teşekkürler" dedi.
TEŞEKKÜRLER KARADENİZ
Başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Atv Genel Müdürü Metin Ergen'den teşekkür plaketi aldı.
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