Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragman | Kuruluş Osman yeni fragman

Kuruluş Osman dizisi için heyecan dorukta! ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmayı bekleyen Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için diziseverler merakla açıklama bekliyordu. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'da Osman Bey'e ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat verecek. Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin izleyicileri şimdilerde Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin yayınlanacağı tarih ve 1. bölüm tanıtımı...

Kuruluş Osman yeni fragman izle! ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman için heyecan dorukta! Diziseverlerin sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. tanıtım fragmanı büyük ses getirdi. Kuruluş Osman yeni tanıtım filminde "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'a ait bölümleri ve özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.. Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı izle...