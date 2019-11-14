Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm tek parça izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm izle! Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 44. son bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta; Yılmaz'ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a "Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim" der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm izleme sayfası!

Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm izle! Çukurova'da geçen unutulmaz aşkları ve hikayeleri konu edinen yerli dizi Bir Zamanlar Çukurova 44. son bölüm izle! Dizinin takipçileri Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tek parça kesintisiz izleme yollarını araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta; Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir'i görmektedir. Yılmaz'ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a "Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim" der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır. İşte Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm izleme sayfası!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. BÖLÜM İZLE! – ATV

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

"Çukurova ya sana mezar olacak ya da bana!"

DEMİR YAMAN, GAFFUR'A ÖYLE BİR CEZA VERECEK Kİ!

Toplu sünnet düğünündeki zehirlenme, Çukurova'daki tüm dengeyi değiştiren olayların fitilini ateşliyor! Tavukları satın alan Gaffur'u, Demir'in elinden kimse kurtaramaz! Demir, Gaffur'u dövmekle kalmayacak, hayatındaki en önemli şeyi de elinden alacaktır!

YAMANLAR'IN YERLE BİR OLAN İTİBARINI ZÜLEYHA KURTARACAK!

Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir'i görmektedir. Yılmaz'ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a "Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim" der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır.

YILMAZ, MÜJGAN'A HER ŞEYİ ANLATIYOR! MÜJGAN ŞİMDİ BEBEĞİNDEN VAZ MI GEÇECEK?

Yılmaz, baba olmadan önce hayatında temiz bir sayfa açmak için sakladığı her şeyi Müjgan'a anlatmaya karar verir. Ancak öğrendikleri Müjgan'a çok ağır gelecektir. Yılmaz, artık çocuğu ve onunla mutlu olmaya kararlı olduğunu söylese de Müjgan ikna olmaz. İlk uçakla İstanbul'a gider! Behice'nin hiçbir şeyden haberi yoktur. Fekeli, onu ortada bir sorun olmadığına ikna eder. Yılmaz'a da Müjgan'ı geri getirmesini söyler.

ÇETİN, GÜLTEN'DEN VAZGEÇMİYOR!

Zehirlenenler arasında Gülten de vardır. Hastanede onu gören Çetin, bir kez daha şansını deneyecek ve bu kez Gülten de onu reddetmeyecektir. Çetin, Gülten'e bir demet gül bile bırakacaktır.

FEKELİ, İKİ AİLE ARASINDA BARIŞ İMZALAMAYA KARARLI!

Tüm olan biten arasında hem Yılmaz ve Demir'i bu savaştan vazgeçirmeye çalışmaktan hem de Hünkar'a olan aşkından vazgeçmeyen Fekeli, Müjgan ile konuşur. Çünkü artık Yılmaz'ın Müjgan ile; Züleyha'nın Demir ile mutlu olmaya ikna olacağını düşünmektedir. Ancak aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da rüzgar o kadar kolay dinmeyecektir.