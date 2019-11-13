Çağatay Ulusoy'un yeni görüntüsü hayranlarını şaşkına çevirdi!
Genç kızların sevgilisi olan Çağatay Ulusoy, yeni görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kırklareli'nde çekeceği filme hummalı şekilde hazırlanan oyuncunun kilo almış görüntüsü önceki gün sosyal medyaya damga vurdu.
Genç kızların sevgilisi olan Çağatay Ulusoy, yeni görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kırklareli'nde çekeceği filme hummalı şekilde hazırlanan oyuncunun kilo almış görüntüsü önceki gün sosyal medyaya damga vurdu.
Oyuncunun bu haline hayranları "Dolunay Ulusoy" esprisi yaptı.
Rolü için kilo aldığı konuşulan yakışıklı oyuncu, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimileri de eleştiride kantarın topuzunu kaçırdı.
İşte Twitter'dan yapılan o yorumlar...
Sana güvenip oğlumun adını Çağatay koymuştum.
Enişte, Doblo'yu kaça sattın?
Çağatay Ulusoy, Çağatay İrisoy olmuş.
Muhafız, kilosunu koruyamamış; bizi mi koruyacak?
Hayallerimin suya düştüğünün resmidir.
Çağatay Ulusoy olsan da günün birinde üç çocuklu baba gibi görünürsün.
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