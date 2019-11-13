Amine Gülşe Mesut Özil için mutfağa girdi

Amine Gülşe, Türk yemeklerini çok seven Mesut Özil için mutfağa girdi. Londra’daki Likya Restoran’ın sahibinden ders almaya başlayan Gülşe, ‘Hamarat gelin’ dedirtti.

Arsenal'in Türk kökenli yıldızı futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda oyuncu Amine Gülşe ile evlendi. İngiltere'de yaşayan ikili, mütevazı hayatlarıyla da dikkat çekti. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Amine Gülşe, Özil'in sevdiği Türk yemeklerini en iyi şekilde yapabilmek için mutfağa girdi. Londra'daki Likya Restoran'ın sahibi Yağmur Çiçek'ten ders almaya başlayan Amine, 'İşte örnek Türk gelini' dedirtti.

Likya Restoran, ikilinin arkadaşlarıyla sık sık gittiği mekanlar arasında yer alıyor. Özil, geçtiğimiz aylarda eşi Amine ve takım arkadaşı Kolasinac'la birlikte bu restorandan çıkarken bıçaklı saldırıya uğramıştı. İkili daha sonra Likya Restoran'a sığınmıştı.

AİLE FOTOĞRAFI

Amine Gülşe, önceki gün eşi Mesut Özil ve köpekleri ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Altına 'Aile sevgisi' yazdı.

MESUT'U ELLERİYLE BESLİYOR

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Mesut ve Amine, daha önce de Osmanlı tarihiyle ilgili özel ders almışlardı.