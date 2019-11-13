Amine Gülşe Mesut Özil için mutfağa girdi
Amine Gülşe, Türk yemeklerini çok seven Mesut Özil için mutfağa girdi. Londra’daki Likya Restoran’ın sahibinden ders almaya başlayan Gülşe, ‘Hamarat gelin’ dedirtti.
Arsenal'in Türk kökenli yıldızı futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda oyuncu Amine Gülşe ile evlendi. İngiltere'de yaşayan ikili, mütevazı hayatlarıyla da dikkat çekti. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Amine Gülşe, Özil'in sevdiği Türk yemeklerini en iyi şekilde yapabilmek için mutfağa girdi. Londra'daki Likya Restoran'ın sahibi Yağmur Çiçek'ten ders almaya başlayan Amine, 'İşte örnek Türk gelini' dedirtti.
Likya Restoran, ikilinin arkadaşlarıyla sık sık gittiği mekanlar arasında yer alıyor. Özil, geçtiğimiz aylarda eşi Amine ve takım arkadaşı Kolasinac'la birlikte bu restorandan çıkarken bıçaklı saldırıya uğramıştı. İkili daha sonra Likya Restoran'a sığınmıştı.
AİLE FOTOĞRAFI
Amine Gülşe, önceki gün eşi Mesut Özil ve köpekleri ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Altına 'Aile sevgisi' yazdı.
MESUT'U ELLERİYLE BESLİYOR
Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Mesut ve Amine, daha önce de Osmanlı tarihiyle ilgili özel ders almışlardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Demet’i muhatap almadı
- İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker!
- Engin Altan Düzyatan ve baldızı olay oldu
- EDHO 147. yeni bölüm izle
- Arka Sıradakiler'in Selin'i değişimi şoke etti
- Pınar Aydın son haliyle şok etti!
- Ağır eleştiri
- EDHO’nun Behzat’ı herkesi şaşırttı
- Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm 2. fragmanı - İZLE
- Tahir ve Asiye arasındaki gerçek
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama