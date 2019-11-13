Burcu Esmersoy Demet Akalın'a prim vermedi

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipten çıkardığı polemik kraliçesi Demet Akalın'ın "Gündem olmak için beni kullanıyorlar" çıkışına prim vermedi. Esmersoy, "Bence o sözler bana değil" diyerek seviyesini korudu.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipten çıkardığı polemik kraliçesi Demet Akalın'ın "Gündem olmak için beni kullanıyorlar" çıkışına prim vermedi. Esmersoy, "Bence o sözler bana değil" diyerek seviyesini korudu.

Son günlerde Hadise ve Berkay'la yaşadığı polemikle gündem yaratan Akalın ise "Yıllar önce Burcu'nun Akmerkez'de garaj fişini ödedim" açıklamasıyla da tepki çekti.