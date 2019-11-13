Burcu Esmersoy Demet Akalın'a prim vermedi
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipten çıkardığı polemik kraliçesi Demet Akalın'ın "Gündem olmak için beni kullanıyorlar" çıkışına prim vermedi. Esmersoy, "Bence o sözler bana değil" diyerek seviyesini korudu.
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipten çıkardığı polemik kraliçesi Demet Akalın'ın "Gündem olmak için beni kullanıyorlar" çıkışına prim vermedi. Esmersoy, "Bence o sözler bana değil" diyerek seviyesini korudu.
Son günlerde Hadise ve Berkay'la yaşadığı polemikle gündem yaratan Akalın ise "Yıllar önce Burcu'nun Akmerkez'de garaj fişini ödedim" açıklamasıyla da tepki çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm 2. fragmanı - İZLE
- EDHO’nun Behzat’ı herkesi şaşırttı
- Engin Altan Düzyatan ve baldızı olay oldu
- Ağır eleştiri
- Tahir ve Asiye arasındaki gerçek
- İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker!
- EDHO 147. yeni bölüm izle
- 'Hamarat gelin'
- Arka Sıradakiler'in Selin'i değişimi şoke etti
- Pınar Aydın son haliyle şok etti!
Daha Fazla Gör
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama