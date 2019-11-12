Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm izle! EDHO 147. bölüm izle

EDHO 147. yeni bölüm izle! ATV'de salı günlerinin lider dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölüm izle! ATV'de izlenme rekorları kıran EDHO yeni bölümünde bu hafta; Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. İşte EDHO 147. yeni bölüm izleme ekranı...

EDHO 147. bölüm izle! Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölüm izle! ATV ekranlarında salı günü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölümünde bu hafta; Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm tek parça izleme linki dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, EDHO 147. bölüm izleme ekranı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. BÖLÜM İZLE! – ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır.

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

