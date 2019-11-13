13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aybüke Pusat’a açılan tazminat davasında karar çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.11.2019
MAHKEMEDEN AYBÜKE PUSAT'A SEVİNDİRİCİ HABER

’ın 3 yıl önce yer aldığı ‘O Hayat Benim’ adlı dizisinden sözleşmesini feshederek ayrılmasının ardından yapım şirketi tazminat dava açmıştı. Mahkemeden Aybüke Pusat’ı sevindiren karar çıktı.

Pastel film ile olan sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle yargılanan 'a mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'a açılan dava reddedildi. Pastel Film, 3 yıl önce ünlü oyuncuya "O Hayat Benim" dizisindeki sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.

ZAM GELMEYİNCE SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞTİ

Yapımcı şirketinin iddiasına göre Aybüke Pusat, dizinin yeni sezonunda rol almak için ücretine zam istedi. Talebi kabul görmeyince de sözleşmesini feshetti.

Tazminat davasının karar duruşması dün 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Aybüke Pusat'ın avukatı Nail Gönenli, sözleşmede eksiklikler olduğu iddiasıyla davanın reddini talep etti. Mahkeme, Aybüke Pusat'ı haklı bularak davanın reddine karar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN