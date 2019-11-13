Aybüke Pusat’a açılan tazminat davasında karar çıktı

Aybüke Pusat’ın 3 yıl önce yer aldığı ‘O Hayat Benim’ adlı dizisinden sözleşmesini feshederek ayrılmasının ardından yapım şirketi tazminat dava açmıştı. Mahkemeden Aybüke Pusat’ı sevindiren karar çıktı.

Pastel film ile olan sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle yargılanan Aybüke Pusat'a mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'a açılan dava reddedildi. Pastel Film, 3 yıl önce ünlü oyuncuya "O Hayat Benim" dizisindeki sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.

ZAM GELMEYİNCE SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞTİ

Yapımcı şirketinin iddiasına göre Aybüke Pusat, dizinin yeni sezonunda rol almak için ücretine zam istedi. Talebi kabul görmeyince de sözleşmesini feshetti.

Tazminat davasının karar duruşması dün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Aybüke Pusat'ın avukatı Nail Gönenli, sözleşmede eksiklikler olduğu iddiasıyla davanın reddini talep etti. Mahkeme, Aybüke Pusat'ı haklı bularak davanın reddine karar verdi.