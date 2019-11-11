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Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
GÜNEY KORELİ ÇA SA-SUN 960. DENEMESİNDE HANGİSİNİ BAŞARMIŞTIR?

11 Kasım Ekim yarışmasında Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Sürücü belgesi almayı

B: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmayı

C: Maraton koşusunu bitirmeyi

D:Güney Kore'den Japonya'ya yüzmeyi

Doğru cevap: A

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