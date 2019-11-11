Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır?
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Sürücü belgesi almayı
B: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmayı
C: Maraton koşusunu bitirmeyi
D:Güney Kore'den Japonya'ya yüzmeyi
Doğru cevap: A
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