11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devleti zamanında "Anabolu" olarak adlandıralan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandıralan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Yunanistan

B:Bosna-Hersek

C:Irak

D:Yemen

Doğru cevap: A