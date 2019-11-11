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Osmanlı Devleti zamanında "Anabolu" olarak adlandıralan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
OSMANLI DEVLETİ ZAMANINDA ANABOLU OLARAK ADLANDIRALAN YER, GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKENİN SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR?

11 Kasım Ekim yarışmasında Osmanlı Devleti zamanında "Anabolu" olarak adlandıralan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandıralan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Yunanistan

B:Bosna-Hersek

C:Irak

D:Yemen

Doğru cevap: A

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