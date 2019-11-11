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1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
1982'DE BARNEY CLARK'A İLK KALICI YAPAY KALP NAKLİ YAPILMADAN ÖNCE KARISI DOKTORLARA NE DEMİŞTİR?

11 Kasım Ekim yarışmasında 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan çnce karısı doktorlara ne demiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan çnce karısı doktorlara ne demiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Beni hala sevebilecek mi?

B: Tebessümü değişecek mi?

C: Duyguları da yaşayacak mı?

D: Eski kalbi alabilecek miyim?

Doğru cevap: A

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