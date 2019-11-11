1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce karısı doktorlara ne demiştir?

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan çnce karısı doktorlara ne demiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1982'de Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan çnce karısı doktorlara ne demiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Beni hala sevebilecek mi?

B: Tebessümü değişecek mi?

C: Duyguları da yaşayacak mı?

D: Eski kalbi alabilecek miyim?

Doğru cevap: A