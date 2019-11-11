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"15. Yüyılda Osmanlı Devleti" adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
15. YÜYILDA OSMANLI DEVLETİ ADLI BİR KİTABIN KONU BAŞLIKLARINDAN BİRİ HANGİSİ OLABİLİR?

11 Kasım Ekim yarışmasında "15. Yüyılda Osmanlı Devleti" adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında "15. Yüyılda Osmanlı Devleti" adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Lale Devri

B:Fetret Devri

C:Köprülüler Devri

D:Tanzimat Devri

Doğru cevap: B

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