11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "15. Yüyılda Osmanlı Devleti" adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "15. Yüyılda Osmanlı Devleti" adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Lale Devri

B:Fetret Devri

C:Köprülüler Devri

D:Tanzimat Devri

Doğru cevap: B