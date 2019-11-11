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Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşim" filminde rol almamaıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
HANGİSİ TARIK AKAN VE HALİT AKÇATEPE'NİN BAŞROLLERİNDE OLDUĞU 1973 YAPIMI CANIM KARDEŞİM FİLMİNDE ROL ALMAMAIŞTIR?

11 Kasım Ekim yarışmasında Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşimé filminde rol almamıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşimé filminde rol almamıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Adile Naşit

Doğru cevap: B

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