Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşim" filminde rol almamaıştır?

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşimé filminde rol almamıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşimé filminde rol almamıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Adile Naşit

Doğru cevap: B