11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Köpek balığı ısırması

B: Ayı ısırması

C: Yılan ısırması

D: Fare ısırması

Doğru cevap: D