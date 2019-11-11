11 Kasım 2019, Pazartesi
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Hangisi, Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019
HANGİSİ, DYLAN MCWİLLİAMS'IN DÖRT YIL İÇERİSİNDE BAŞINA GELEN VE BİR İNSANIN ÜÇÜNÜ BİRDEN YAŞAMASI İHTİMALİ YAKLAŞIK 900 KATRİLYONDA BİR OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÜÇ OLAYDAN BİRİ DEĞİLDİR?

11 Kasım Ekim yarışmasında Hangisi, Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında Hangisi, Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Köpek balığı ısırması

B: Ayı ısırması

C: Yılan ısırması

D: Fare ısırması

Doğru cevap: D

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