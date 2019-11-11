11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İnsanın bilimsel adı olan "Homo sapiens"in anlamı hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İnsanın bilimsel adı olan "Homo sapiens"in anlamı hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Savaşan insan

B:Konuşan insan

C:Alet yapan insan

D:Bilen insan

Doğru cevap: D