11 Kasım 2019, Pazartesi
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İnsanın bilimsel adı olan "Homo sapiens"in anlamı hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019
İNSANIN BİLİMSEL ADI OLAN HOMO SAPİENSİN ANLAMI HANGİSİDİR?

11 Kasım yarışmasında İnsanın bilimsel adı olan "Homo sapiens"in anlamı hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım yarışmasında İnsanın bilimsel adı olan "Homo sapiens"in anlamı hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Savaşan insan

B:Konuşan insan

C:Alet yapan insan

D:Bilen insan

Doğru cevap: D

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