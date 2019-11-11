11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 9,49

B: 10,49

C: 11,49

D: 12,49

Doğru cevap: B