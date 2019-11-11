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Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ERKEKLERDE 100 METRE KOŞU REKORU 9,58 SANİYEYKEN KADINLARDA 31 YILDIR KIRILAMAYAN 100 METRE REKORU KAÇ SANİYEDİR?

11 Kasım Ekim yarışmasında Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında Erkeklerde 100 metre koşu rekoru 9,58 saniyeyken kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 9,49

B: 10,49

C: 11,49

D: 12,49

Doğru cevap: B

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