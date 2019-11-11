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Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATNAME ADLI ESERİNDE ANLATTIĞI GEZİLERİ YAKLAŞIK KAÇ YIL SÜRMÜŞTÜR?

11 Kasım Ekim yarışmasında Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

11 Kasım Ekim yarışmasında Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 20

B:30

C:40

D:50

Doğru cevap: D

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