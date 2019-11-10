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Erol Köse'den sosyal medyada provokasyon! Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2019
EROL KÖSE'DEN TEPKİ ÇEKEN 10 KASIM PAYLAŞIMI

'ün 81. vefat yıl dönümünde 7'den 70'e milyonlarca kişi tek yürek oldu. ise sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Tahrik ve provokasyona imza atan Köse'ye tepki yağdı.

Her yıl olduğu gibi bu 'da da Türkiye genelinde Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri duyuldu ve herkes 2 dakikalığına Ata'ya saygı duruşunda bulundu. de bugün 09.05'te aracını durdurup Atatürk'ü andı. Sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan Erol Köse'nin sözleri ise tepkilerin odağı oldu.

"SİREN SESİNE BORÇLUSUN"

Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Erol Köse, 10 Kasım paylaşımında şunları söyledi: "Saat 09.05'te aracımı durdurup siren seslerine katkıda bulundum çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyorum. Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlu olduğunu kimse ama kimse unutmasın bu topraklarda!"

Erol Köse, bu paylaşımını yorum yapmaya kapattı.

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