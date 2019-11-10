Yazdan beri aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler aynı kareye girmek istemedi
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Yazdan beri aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler, önceki akşam Bebek'teydi. Güzel oyuncu, sosyal medyada aşk pozları verdiği sevgilisiyle aynı kareye girmek istemedi.
Yazdan beri aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler, önceki akşam Bebek'teydi. Güzel oyuncu, sosyal medyada aşk pozları verdiği sevgilisiyle aynı kareye girmek istemedi.
Güzel oyuncu, basından köşe bucak kaçarak güldürdü.
Planı tutmayan oyuncunun bu tavrına anlam verilemedi.
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