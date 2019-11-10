10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz, Minik Serçe’nin de gönlünü fethetti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2019
ALİNA BOZ, KURAL BOZDU

’nun oğlu ’le aşk yaşayan , ’nin de gönlünü fethetti. Önceki akşam Aksu’nun Kanlıca’daki yalısında Özer’in yaş günü için verilen partiye katılan Boz, müstakbel kayınvalidesiyle de samimi anlar yaşadı...

Güzel oyuncu Alina Boz ile bir buçuk yıldır aşk yaşayan müzisyen Mithatcan Özer, önceki akşam yeni yaşını annesi Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında kutladı. Özer'i 38. yaş günü partisinde kendisinden 17 yaş küçük aşkı yalnız bırakmadı.

Minik Serçe'nin organize ettiği partiye sanatçının müstakbel gelininin de katılması sosyal medyada olay oldu. Boz'la Aksu'nun samimi halleri de "Alina ile Mithatcan ilişkisi evliliğe gidiyor" dedirtti.


21 yaşındaki Alina Boz, kendinden 17 yaş büyük Özer'le bir buçuk yıldır birlikte...

KURAL BOZDU


Sosyal medyada ilk kez aşk paylaşımı yapan Boz, Özer'le çekilmiş bu romantik karesine "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notu düştü.


Partiye katılan İvana Sert ile Tarhan Telli, Özer ve Boz çiftiyle böyle hatıra pozu verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN