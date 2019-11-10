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'Kimse Bilmez'in Alican'ı Mustafa Konak'a büyük sürpriz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2019
SETTE SÜRPRİZ

'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in küçük oyuncusu 'Alican'a büyük sürpriz... Dizide Keremcem'in oğlu 'Alican' karakterini canlandıran 'ın 8'inci yaşı, sürpriz partiyle set arasında kutlandı.

Atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in küçük oyuncusu 'Alican'a büyük sürpriz... Dizide Keremcem'in oğlu 'Alican' karakterini canlandıran Mustafa Konak'ın 8'inci yaşı, sürpriz partiyle set arasında kutlandı. Konak, pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesmenin mutluluğunu yaşadı.

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