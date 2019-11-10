Popçu Berkay lüks aracıyla şov yaptı!

Son dönemde kazancını lüks araçlara yatıran Berkay, 2 milyon 200 bin liralık yeni aracıyla önceki akşam Nişantaşı sokaklarında şov yaptı. Popçu, Bentley marka aracıyla asfaltı ağlattı...

Lüks otomobil düşkünü Berkay, önceki akşam yeni oyuncağıyla Nişantaşı City's AVM çıkışı şov yaptı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde satın aldığı 2 milyon 200 bin liralık son model Bentley marka aracıyla ilk kez görüntülendi.

Flaşlarla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Berkay, "Daha yeni aldım. İlk kez trafiğe çıktım ve size yakalandım" diye konuştu.