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Popçu Berkay lüks aracıyla şov yaptı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2019
2 MİLYONLUK ŞOV

Son dönemde kazancını lüks araçlara yatıran , 2 milyon 200 bin liralık yeni aracıyla önceki akşam Nişantaşı sokaklarında şov yaptı. Popçu, marka aracıyla asfaltı ağlattı...

Lüks otomobil düşkünü , önceki akşam yeni oyuncağıyla 's AVM çıkışı şov yaptı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde satın aldığı 2 milyon 200 bin liralık son model marka aracıyla ilk kez görüntülendi.

Flaşlarla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Berkay, "Daha yeni aldım. İlk kez trafiğe çıktım ve size yakalandım" diye konuştu.

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