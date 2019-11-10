Gelenek bozulmadı! Hercai yine zirvede...
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Gelenek bozulmadı... Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde % 8,36 izlenme oranı ve % 20,02 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
Gelenek bozulmadı... Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde % 8,36 izlenme oranı ve % 20,02 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.
Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün rol aldığı dizinin 20. bölüm etiketi 'babamölürse', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükselmeyi de başardı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?
- Milyoner'e damga vuran 'Türkçe' sorusu!
- Plan tutmadı
- Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?
- Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir?
- Alina Boz, kural bozdu
- Sette sürpriz
- 2 milyonluk şov
- Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
- İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi sonuçlanır?
Daha Fazla Gör
- İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!
- Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "10 Kasım" mesajı
- İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı!
- Bursa'da iki grup birbirine girdi! Yaralılar var...
- Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
- Muhammed Mursi döneminin Adalet Bakanı Ahmed Süleyman'a şartlı tahliye!
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması