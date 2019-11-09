9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Sakız kağıdı

B: Sahil Kumu

C: Pizza Hamuru

D: Çimento Harcı

Doğru cevap: B