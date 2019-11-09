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Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2019
BARKODUN İKİ MUCİDİNDEN BİRİ OLAN JOSEPH WOODLAND HANGİSİ ÜZERİNE YAPTIĞI ŞEKİLDEN İLHAM ALARAK BARKOD SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİR?

9 Kasım yarışmasında Barkodun iki mucidinden biri olan hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım yarışmasında Barkodun iki mucidinden biri olan hangisi üzerine yaptığı şekilden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Sakız kağıdı

B: Sahil Kumu

C: Pizza Hamuru

D: Çimento Harcı

Doğru cevap: B

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