9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nin saraydaki ilk görevi neredeydi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Bahçede

B:Marangozhanede

C:Ahırda

D:Mutfakta

Doğru cevap: D