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Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
OSMANLI DEVLETİ'NDE 17. YÜZYILDA ETKİLİ OLAN KÖPRÜLÜLER AİLESİNİN KURUCUSU SADRAZAM KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA'NIN SARAYDAKİ İLK GÖREVİ NEREDEYDİ?

9 Kasım yarışmasında Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam 'nın saraydaki ilk görevi neredeydi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım yarışmasında Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam 'nin saraydaki ilk görevi neredeydi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Bahçede

B:Marangozhanede

C:Ahırda

D:Mutfakta

Doğru cevap: D

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