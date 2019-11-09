Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nin saraydaki ilk görevi neredeydi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Bahçede
B:Marangozhanede
C:Ahırda
D:Mutfakta
Doğru cevap: D
kalan karakter 1000
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