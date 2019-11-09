9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi sonuçlanır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi sonuçlanır?

sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: İyi ölür, kötü ve çirkin hayatta kalır

B: Kötü ölür, iyi ve çirkin hayatta kalır

C: İyi hayatta kalır, kötü ve çirkin ölür

D: Kötü hayatta kalır, iyi ve çirkin ölür

Doğru cevap: B

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