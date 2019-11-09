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İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi sonuçlanır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.11.2019
İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN ADLI WESTERN FİLMİNİN FİNALDEKİ ÜÇLÜ DÜELLO SAHNESİ SONUÇLANIR?

9 Kasım yarışmasında İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi sonuçlanır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım yarışmasında İyi, Kötü ve Çirkin adlı Western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi sonuçlanır?
sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: İyi ölür, kötü ve çirkin hayatta kalır
B: Kötü ölür, iyi ve çirkin hayatta kalır
C: İyi hayatta kalır, kötü ve çirkin ölür
D: Kötü hayatta kalır, iyi ve çirkin ölür

Doğru cevap: B
.

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