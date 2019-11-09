Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?
Giriş Tarihi: 09.11.2019
9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A:İterek
B:Kakarak
C:Basarak
D:Çekerek
Doğru cevap: D
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hareketiyle tepki toplamıştı! Fatih Bulut sessizliğini bozdu
- Tuba Büyüküstün’den mütevazılık dersi! Yeni aracı…
- Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden duygulandıran paylaşım
- Sibel Can’ın kızı estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı
- Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!
- Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
- Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı herkesi şaşırttı!
- Müge Anlı hayranları bu soruya yanıt arıyor!
- Kuruluş Osman 1 bölüm tanıtım videosu izle | Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih...
- Hercai 20. yeni bölüm izle!
Daha Fazla Gör
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması
- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
- Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar! Fahri Kasırga kimdir?
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması
- Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "dörtlü zirve" açıklaması