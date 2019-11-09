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Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.11.2019
TÜRKİYE'DE HANGİ ADDA BİR İLÇE VARDIR?

9 Kasım yarışmasında Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

9 Kasım yarışmasında Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 9 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:İterek

B:Kakarak

C:Basarak

D:Çekerek

Doğru cevap: D

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