Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş’ın ayrılığının perde arkasından at krizi çıktı. Popçu, ‘Atları Işın’a ben aldırdım’ diyen Odabaş’ı boşadı. Değeri 5 milyon lirayı bulan 11 yarış atının paylaşım süreci de ikili arasındaki ipleri yeniden gerdi...

Üç yıllık evlilikleri önceki gün tek celsede biten Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş'ın boşanmasının ardından at krizi çıktı. Yarış atlarına yatırım yapan popçu, 2. Sayfa programının iddiasına göre; Odabaş'ın telefonda bir kadına "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" dediğini duyunca çılgına döndü. Bunun üzerine ünlü popçu, eşini boşadı.

ORTAKLIK SÜRSÜN İSTİYOR!

Boşanırken birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmayan çiftin, evliyken birlikte satın aldıkları 1.2 milyon liralık 11 yarış atının akıbeti de merak konusu oldu. İddiaya göre popçu, hepsini kendi parasıyla aldığı atların birçoğunu satıp ücreti eski eşiyle paylaşmaya kararlı. "Ben atlarla ilgilenmeye devam edeyim. Yarışlardan kazandığımızı da ikiye bölelim" teklifinde bulunan işadamı ise Karaca'yı bu konuda ikna etmeye çalışıyor...

YARISI ODABAŞ'IN

Işın Karaca, eşiyle satın aldığı 11 atın 10'unu yüzde 50 ortak olarak TJK'ya kayıt ettirdi. Atların biri ise tamamen popçuya ait olarak kaydedildi. Medeni Kanun'a göre; gayrimenkul gibi değerlendirilen atlar, boşanma sonrasında yüzde 50 olarak paylaşılacak. Ancak şu an çift, bu paylaşım nedeniyle krizde!



"Atlardan şarkıcılıktan daha çok kazanmayı planlıyorum" diyen popçunun TJK'ya kayıtlı olmayan 4 atı daha var. Karaca'nın 15 atının toplam değeri ise 5 milyon liranın üzerinde...