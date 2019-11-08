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'Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü yine farkını ortaya koydu... Burak Özçivit ve Can Yaman sorusuna mütevazi yanıt...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.11.2019
MÜTEVAZI YAKIŞIKLI

'de karakterine hayat veren , yine farkını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Magazin Gazetecileri Derneği tarafından En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu, gazetecilerin, " ve gibi isimlerle karşılaştırılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine mütevazi bir yanıt verdi.

'de karakterine hayat veren , yine farkını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Magazin Gazetecileri Derneği tarafından En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu, gazetecilerin, "Burak Özçivit ve Can Yaman gibi isimlerle karşılaştırılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine şöyle konuştu: Karşılaştırmaları anlamlandıramıyorum. Hepimizin ayrı yolu var. Herkesi takdir ediyorum. Hepsi benim arkadaşım.

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