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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik cephesinde sürpriz gelişme! Kural'dan 'ayrılık' açıklaması...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.11.2019
SOSYAL AYRILIK

Oyuncu ile 5 aydır aşk yaşadığı avukat cephesinde sürpriz gelişme... İkili, önceki gün sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bunun üzerine dedikodu kazanı kaynadı.

Oyuncu Ahmet Kural ile 5 aydır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik cephesinde sürpriz gelişme... İkili, önceki gün sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bunun üzerine dedikodu kazanı kaynadı.

İkilinin ayrıldığı öne sürüldü. Ancak Kural, iddiayı yalanlayıp şu çıkışı yaptı: "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız? Sizin aşk kavramınız sosyal medyadan mı ibaret?"



Kural, 1 Ocak 2020'de vizyona girecek 'Baba Parası' filminde Kıbrıslı Selim rolünde...

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