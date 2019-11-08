Hadise, kendisiyle tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranını sevindirdi

Popçu Hadise, önceki gün bir hayranının hayalini gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, kendisiyle tanışmak isteyen epilepsi hastası Edanur'un çağrısına kulak verdi. Hadise, genç kızla bir araya gelip sohbet etti. Edanur'un yaşadığı sevinç görülmeye değerdi...

Popçu Hadise, önceki gün bir hayranının hayalini gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, kendisiyle tanışmak isteyen epilepsi hastası Edanur'un çağrısına kulak verdi. Hadise, genç kızla bir araya gelip sohbet etti. Edanur'un yaşadığı sevinç görülmeye değerdi...