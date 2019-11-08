08 Kasım 2019, Cuma
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Azra Akın minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.11.2019
İLK ADIM

Kainat Güzeli , 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu 'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu 'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.

Kainat Güzeli , 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu 'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu 'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.

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