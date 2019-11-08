Azra Akın minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Kainat Güzeli Azra Akın, 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.
Kainat Güzeli Azra Akın, 18 Kasım'da 1 yaşına girecek olan minik oğlu Demir'in ilk adımıyla gurur yaşadı. Akın, önceki gün yürümeye başlayan oğluyla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı. Demir'in sevimli halleri de "Maşallah" dedirtti.
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