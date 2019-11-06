Tülin Şahin anne oldu... Siena'ya kavuştu...

Nisan'da evlendiği Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla kızına kavuşmak için gün sayan Tülin Şahin, dün anne oldu. İstanbul'da doğum yapan 38 yaşındaki top model, kızına Siena adını verdi. Şahin ile 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumu iyi...

Nisan'da evlendiği Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla kızına kavuşmak için gün sayan Tülin Şahin, dün anne oldu. İstanbul'da doğum yapan 38 yaşındaki top model, kızına Siena adını verdi.

Şahin ile 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumu iyi...