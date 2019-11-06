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Tülin Şahin anne oldu... Siena'ya kavuştu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2019
TÜLİN ŞAHİN ANNE OLDU...

Nisan'da evlendiği Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla kızına kavuşmak için gün sayan , dün anne oldu. 'da doğum yapan 38 yaşındaki top model, kızına adını verdi. Şahin ile 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumu iyi...

Nisan'da evlendiği Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla kızına kavuşmak için gün sayan Tülin Şahin, dün anne oldu. 'da doğum yapan 38 yaşındaki top model, kızına Siena adını verdi.

Şahin ile 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumu iyi...

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