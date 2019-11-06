Oyuncu Seda Bakan kızı Leyla'yı yanından ayırmıyor
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Oyuncu Seda Bakan, ağustosta dünyaya gelen kızı Leyla'yı yanından ayırmıyor. Bakan, önceki akşam bir mekanda ağlayan kızını susturmaya çalışırken; eşi Ali Erel de onu böyle fotoğrafladı.
Oyuncu Seda Bakan, ağustosta dünyaya gelen kızı Leyla'yı yanından ayırmıyor. Bakan, önceki akşam bir mekanda ağlayan kızını susturmaya çalışırken; eşi Ali Erel de onu böyle fotoğrafladı.
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