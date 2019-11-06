Bade İşçil’in eski eşi Malkoç Süalp çocuk dövdü
Ünlü oyuncu Bade İşçil’in 2016 yılında olaylı şekilde boşandığı eşi iş adamı Malkoç Süalp’in spor salonunda, 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü ileri sürüldü. Olay yaşadığı sitenin spor salonunda yaşanırken çocuğun ailesi Süalp’ten şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Bade İşçil'in eski eşi iş adamı Malkoç Süalp'in, ikamet ettiği sitenin spor salonunda 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddia edildi.
Olay, 25 Eylül günü yaşandı. Malkoç Süalp ve oğlu Azur, ikamet ettikleri sitenin kapalı spor salonuna gitti. İddiaya göre, salonda basketbol oynayan bir grup genç vardı ve kendi aralarında sinkaflı sözler sarf ederek taşkınlık yapıyorlardı. Gençlerin yanındaki çocuğa kötü örnek olduklarını belirten Süalp, onları uyarmak istedi. Sitede oturan 15 yaşındaki S.H. ve Malkoç Süalp arasında tartışma çıktı ve yine iddiaya göre Süalp, gencin boğazını sıktı. Gördüğü darp sonrası ailesini arayan gencin ailesi, Süalp'ten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'YAŞINI BİLMİYORDUM, DARP SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL'
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Süalp, şunları söyledi:
"Azur'la birlikteydim. Oğlum çocukların küfür ettiğini duydu. Bana çocukların ettiği küfürleri sormaya başladı. Ben de çocukları uyarmak için yanlarına gittim. S.H.'nin yakasından tutup elimle ağzını kapattım. Sitede oturan S.H.'nin küçük olduğunu bilmiyordum. Darp etmem söz konusu değil."
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